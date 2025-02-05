Уряд виділив 15 млрд грн на компенсацію житла для ВПО: хто отримає новий дім

В уряді повідомили про компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії рф домівки.

Передає УНН із посиланням на сторінку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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15 млрд грн Уряд спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії рф домівки. - ідеться у повідомлені.

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Перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надішли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО.

За інформацією на сторінці прем'єр-міністра:

Понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім, кошти надаватимуть за програмою єВідновлення - звітує глава уряду України.

Тим часом, згідно з повідомленням Шмигаля, держава продовжує працювати над програмами відновлення, щоб кожен постраждалий отримав потрібну підтримку.

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