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Уряд виділив 15 млрд грн на компенсацію житла для ВПО: хто отримає новий дім

Київ • УНН

 • 22281 перегляди

Кабмін спрямував 15 млрд грн на компенсацію за пошкоджене житло внутрішньо переміщеним особам. Понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім за програмою єВідновлення, перші 4,3 млрд грн вже надіслано.

В уряді повідомили про компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії рф домівки.

Передає УНН із посиланням на сторінку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Деталі

15 млрд грн Уряд спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії рф домівки.

- ідеться у повідомлені. 

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Перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надішли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО.

За інформацією на сторінці прем'єр-міністра:

Понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім, кошти надаватимуть за програмою єВідновлення

- звітує глава уряду України.

Тим часом, згідно з повідомленням Шмигаля, держава продовжує працювати над програмами відновлення, щоб кожен постраждалий отримав потрібну підтримку.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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