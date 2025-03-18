Правительство уволило одного из заместителей министра социальной политики
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины 18 марта принял ряд кадровых изменений. В частности, была уволена Ульяна Токарева с должности заместителя Министра социальной политики.
Кабинет Министров Украины, 18 марта, принял ряд кадровых изменений, в частности, согласовано увольнение Токаревой Ульяны Дмитриевны с должности заместителя Министра социальной политики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
На своем заседании 18 марта Кабинет Министров Украины принял распоряжение:
- уволить Токареву Ульяну Дмитриевну с должности заместителя Министра социальной политики Украины;
- согласовано увольнение Замотаева Владимира Валентиновича с должности председателя Покровской районной государственной администрации Донецкой области.
Напомним
7 марта Правительство провело кадровые ротации в руководстве государственных служб. Уволены три должностных лица, назначены два новых руководителя, а также назначен временный председатель Госэкспортконтроля.