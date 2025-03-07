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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кабмін провів кадрові зміни: звільнено трьох посадовців, призначено тимчасового голову Держекспортконтролю

Київ • УНН

 • 14707 перегляди

Уряд провів кадрові ротації у керівництві державних служб. Звільнено трьох посадовців, призначено двох нових керівників, а також призначено тимчасового голову Держекспортконтролю.

Кабмін провів кадрові зміни: звільнено трьох посадовців, призначено тимчасового голову Держекспортконтролю

Кабінет Міністрів звільнив трьох високопосадовців та призначив нових керівників у держслужби. Макарчук очолив Держстат, а Цільвік став т.в.о. голови Держекспортконтролю. Про цеповідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Кабмін, зі слів Мельничука:

  • Звільнив Вернера Ігоря Євгенійовича з посади Голови Державної служби статистики України;
    • Звільнив Клименка Ігоря Михайловича з посади заступника Голови Державного агентства України з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм;
      • Звільнив Дехтяренка Сергія Стаховича з посади заступника Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

        Урядом погоджено: :

        • Призначити Макарчука Арсена Володимировича Головою Державної служби статистики України;
          • Призначити Вернера Ігоря Євгенійовича заступником Голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
            • Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби експортного контролю України на Цільвіка Олега Валерійовича.

              Нагадаємо

              4 березня Уряд затвердив нового держсекретаря Мінстратегпрому та заступника голови НСЗУ. Також тимчасово призначено виконувача обов'язків заступника голови Державної податкової служби.

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

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