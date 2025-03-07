Кабмін провів кадрові зміни: звільнено трьох посадовців, призначено тимчасового голову Держекспортконтролю
Київ • УНН
Уряд провів кадрові ротації у керівництві державних служб. Звільнено трьох посадовців, призначено двох нових керівників, а також призначено тимчасового голову Держекспортконтролю.
Кабінет Міністрів звільнив трьох високопосадовців та призначив нових керівників у держслужби. Макарчук очолив Держстат, а Цільвік став т.в.о. голови Держекспортконтролю. Про цеповідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Кабмін, зі слів Мельничука:
- Звільнив Вернера Ігоря Євгенійовича з посади Голови Державної служби статистики України;
- Звільнив Клименка Ігоря
Михайловича з посади заступника Голови Державного агентства України з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм;
- Звільнив Дехтяренка Сергія Стаховича з посади заступника Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Урядом погоджено: :
- Призначити Макарчука Арсена Володимировича Головою Державної служби статистики України;
- Призначити Вернера Ігоря Євгенійовича заступником Голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби експортного контролю України на Цільвіка Олега Валерійовича.
Нагадаємо
4 березня Уряд затвердив нового держсекретаря Мінстратегпрому та заступника голови НСЗУ. Також тимчасово призначено виконувача обов'язків заступника голови Державної податкової служби.