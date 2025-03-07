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Кабмин провел кадровые изменения: уволены трое чиновников, назначен временный глава Госэкспортконтроля

Киев • УНН

 • 14706 просмотра

Правительство провело кадровые ротации в руководстве государственных служб. Уволены трое чиновников, назначены двое новых руководителей, а также назначен временный глава Госэкспортконтроля.

Кабмин провел кадровые изменения: уволены трое чиновников, назначен временный глава Госэкспортконтроля

Кабинет Министров уволил троих высокопоставленных чиновников и назначил новых руководителей в госслужбы. Макачук возглавил Госстат, а Цильвик стал и.о. главы Госэкспортконтроля. Об этом сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Кабмин, по словам Мельничука:

  • Уволил Вернера Игоря Евгеньевича с должности Главы Государственной службы статистики Украины;
    • Уволил Клименко Игоря Михайловича с должности заместителя Главы Государственного агентства Украины по развитию мелиораций, рыбного хозяйства и продовольственных программ;
      • Уволил Дехтяренко Сергея Стаховича с должности заместителя Главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

        Правительством согласовано: :

        • Назначить Макачука Арсена Владимировича Главой Государственной службы статистики Украины;
          • Назначить Вернера Игоря Евгеньевича заместителем Главы Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
            • Временно возложено исполнение обязанностей Главы Государственной службы экспортного контроля Украины на Цильвика Олега Валерьевича.

              Напомним

              4 марта Правительство утвердило нового госсекретаря Минстратегпрома и заместителя главы НСЗУ. Также временно назначен исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы.

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              политика
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