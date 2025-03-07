Кабмин провел кадровые изменения: уволены трое чиновников, назначен временный глава Госэкспортконтроля
Киев • УНН
Правительство провело кадровые ротации в руководстве государственных служб. Уволены трое чиновников, назначены двое новых руководителей, а также назначен временный глава Госэкспортконтроля.
Кабинет Министров уволил троих высокопоставленных чиновников и назначил новых руководителей в госслужбы. Макачук возглавил Госстат, а Цильвик стал и.о. главы Госэкспортконтроля. Об этом сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Кабмин, по словам Мельничука:
- Уволил Вернера Игоря Евгеньевича с должности Главы Государственной службы статистики Украины;
- Уволил Клименко Игоря
Михайловича с должности заместителя Главы Государственного агентства Украины по развитию мелиораций, рыбного хозяйства и продовольственных программ;
- Уволил Дехтяренко Сергея Стаховича с должности заместителя Главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Правительством согласовано: :
- Назначить Макачука Арсена Владимировича Главой Государственной службы статистики Украины;
- Назначить Вернера Игоря Евгеньевича заместителем Главы Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Временно возложено исполнение обязанностей Главы Государственной службы экспортного контроля Украины на Цильвика Олега Валерьевича.
Напомним
4 марта Правительство утвердило нового госсекретаря Минстратегпрома и заместителя главы НСЗУ. Также временно назначен исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы.