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Уряд звільнив одного із заступників міністра соціальної політики

Київ • УНН

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Кабінет Міністрів України 18 березня ухвалив низку кадрових змін. Зокрема, було звільнено Уляну Токарєву з посади заступника міністра соціальної політики.

Уряд звільнив одного із заступників міністра соціальної політики

Кабінет Міністрів України, 18 березня, ухвалив низку кадрових змін, зокрема, погоджено звільнення Токарєву Уляну Дмитрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

На своєму засіданні 18 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

  • звільнити Токарєву Уляну Дмитрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України;
    • погоджено звільнити Замотаєва Володимира Валентиновича з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області.

      Нагадаємо

      7 березня Уряд провів кадрові ротації у керівництві державних служб. Звільнено трьох посадовців, призначено двох нових керівників, а також призначено тимчасового голову Держекспортконтролю.

      Ольга Розгон

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