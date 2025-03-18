Уряд звільнив одного із заступників міністра соціальної політики
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України 18 березня ухвалив низку кадрових змін. Зокрема, було звільнено Уляну Токарєву з посади заступника міністра соціальної політики.
Кабінет Міністрів України, 18 березня, ухвалив низку кадрових змін, зокрема, погоджено звільнення Токарєву Уляну Дмитрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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На своєму засіданні 18 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:
- звільнити Токарєву Уляну Дмитрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України;
- погоджено звільнити Замотаєва Володимира Валентиновича з посади голови Покровської районної державної адміністрації Донецької області.
Нагадаємо
7 березня Уряд провів кадрові ротації у керівництві державних служб. Звільнено трьох посадовців, призначено двох нових керівників, а також призначено тимчасового голову Держекспортконтролю.