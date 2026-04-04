Правительство утвердило программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

Кабмин принял программу для выполнения обязательств перед Евросоюзом. Документ включает дорожные карты по верховенству права и реформе госуправления.

Кабинет министров Украины утвердил Национальную программу адаптации законодательства к праву Европейского Союза. Соответствующее постановление было принято 1 апреля 2026 года, пишет УНН.

Детали

Как указано, речь идет об "утверждении Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС) с целью выполнения обязательств Украины, предусмотренных переговорной рамкой Европейского Союза, одобренной решением Совета Европейского Союза от 21 июня 2024 г.".

Национальная программа включает ряд уже утвержденных документов. Среди них - дорожные карты по вопросам верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план мероприятий по защите прав национальных меньшинств.

Кроме того, в программу входят планы выполнения рекомендаций Европейской комиссии, изложенные в отчетах о прогрессе Украины в рамках пакета расширения ЕС.

Правительство поручило министерствам, другим центральным органам власти и администрациям обеспечить выполнение программы и ежеквартально отчитываться о ее реализации.

