Уряд затвердив програму адаптації законодавства України до права ЄС
Київ • УНН
Кабмін ухвалив програму для виконання зобов’язань перед Євросоюзом. Документ включає дорожні карти з верховенства права та реформи держуправління.
Кабінет міністрів України затвердив Національну програму адаптації законодавства до права Європейського Союзу. Відповідну постанову ухвалили 1 квітня 2026 року, пише УНН.
Деталі
Як вказано, ідеться про "затвердження Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) З метою виконання зобов’язань України, передбачених переговорною рамкою Європейського Союзу, схваленою рішенням Ради Європейського Союзу від 21 червня 2024 р.".
Національна програма включає низку вже затверджених документів. Серед них - дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план заходів щодо захисту прав національних меншин.
Окрім того, до програми входять плани виконання рекомендацій Європейської комісії, викладені у звітах про прогрес України в межах пакету розширення ЄС.
Уряд доручив міністерствам, іншим центральним органам влади та адміністраціям забезпечити виконання програми та щоквартально звітувати про її реалізацію.
Єврорада закликає негайно відкрити переговорні кластери щодо вступу України до ЄС - заява 25 лідерів19.03.26, 16:22 • 5467 переглядiв