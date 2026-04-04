$43.8150.46
ukenru
14:09 • 708 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.8м/с
27%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Юрій Ігнат
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Кувейт
Реклама
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo10:47 • 9930 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 18242 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 35386 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 50803 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 47264 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-160
F-15 Eagle

Уряд затвердив програму адаптації законодавства України до права ЄС

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

Кабмін ухвалив програму для виконання зобов’язань перед Євросоюзом. Документ включає дорожні карти з верховенства права та реформи держуправління.

Кабінет міністрів України затвердив Національну програму адаптації законодавства до права Європейського Союзу. Відповідну постанову ухвалили 1 квітня 2026 року, пише УНН.

Деталі

Як вказано, ідеться про "затвердження Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) З метою виконання зобов’язань України, передбачених переговорною рамкою Європейського Союзу, схваленою рішенням Ради Європейського Союзу від 21 червня 2024 р.".

Національна програма включає низку вже затверджених документів. Серед них - дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план заходів щодо захисту прав національних меншин.

Окрім того, до програми входять плани виконання рекомендацій Європейської комісії, викладені у звітах про прогрес України в межах пакету розширення ЄС.

Уряд доручив міністерствам, іншим центральним органам влади та адміністраціям забезпечити виконання програми та щоквартально звітувати про її реалізацію.

Алла Кіосак

Політика
Кабінет Міністрів України
Європейська комісія
Європейський Союз