Правительство утвердило бюджет Фонда страхования на случай безработицы
Киев • УНН
Украинское правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Доходы Фонда составят 16,6 млрд. гривен, из них страховые взносы - 16,5 млрд гривен
Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Утвержден бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год
В частности, по его словам, утверждены доходная и расходная части бюджета Фонда, распределение по статьям расходов с целью обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты материального обеспечения и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и соискателям работы и работодателям, бесперебойной работы Фонда для выполнения задач и функций, предусмотренных законодательством.
"Предусмотрено, что доходы Фонда составят 16,6 млрд. гривен, из них страховые взносы - 16,5 млрд гривен, остаток средств на начало года - 11,9 млрд гривен, а расходы Фонда в 2024 году составят 18,5 млрд гривен", - сообщил Мельничук.
Дополнение
Мировые аналитики ожидают, что после незначительного улучшения в 2023 году, в этом году глобальный уровень безработицы в этом году вырастет до 5,2%.
Правительство утвердило бюджет Фонда страхования на случай безработицы
Украинское правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Доходы Фонда составят 16,6 млрд. гривен, из них страховые взносы - 16,5 млрд гривен
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