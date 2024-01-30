Правительство утвердило бюджет Фонда страхования на случай безработицы

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утвержден бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год - написал Мельничук.

В частности, по его словам, утверждены доходная и расходная части бюджета Фонда, распределение по статьям расходов с целью обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты материального обеспечения и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и соискателям работы и работодателям, бесперебойной работы Фонда для выполнения задач и функций, предусмотренных законодательством.

"Предусмотрено, что доходы Фонда составят 16,6 млрд. гривен, из них страховые взносы - 16,5 млрд гривен, остаток средств на начало года - 11,9 млрд гривен, а расходы Фонда в 2024 году составят 18,5 млрд гривен", - сообщил Мельничук.

Дополнение

Мировые аналитики ожидают, что после незначительного улучшения в 2023 году, в этом году глобальный уровень безработицы в этом году вырастет до 5,2%.