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Уряд затвердив бюджет Фонду страхування на випадок безробіття

Уряд затвердив бюджет Фонду страхування на випадок безробіття

Київ • УНН

 • 32969 перегляди

Український уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік. Доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд. гривень, із них страхові внески - 16,5 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік

- написав Мельничук.

Зокрема, за його словами, затверджено дохідну та видаткову частини бюджету Фонду, розподіл за статтями витрат з метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам та шукачам роботи і роботодавцям, безперебійної роботи Фонду для виконання завдань і функцій, передбачених законодавством.

"Передбачено, що доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд. гривень, із них страхові внески - 16,5 млрд гривень, залишок коштів на початок року - 11,9 млрд гривень, а видатки Фонду у 2024 році становитимуть 18,5 млрд гривень", - повідомив Мельничук.

Доповнення

Світові аналітики очікують, що після незначного покращення у 2023 році, цього року глобальний рівень безробіття цього року зросте до 5,2%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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