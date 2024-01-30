Уряд затвердив бюджет Фонду страхування на випадок безробіття
Київ • УНН
Український уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік. Доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд. гривень, із них страхові внески - 16,5 млрд гривень
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік
Зокрема, за його словами, затверджено дохідну та видаткову частини бюджету Фонду, розподіл за статтями витрат з метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам та шукачам роботи і роботодавцям, безперебійної роботи Фонду для виконання завдань і функцій, передбачених законодавством.
"Передбачено, що доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд. гривень, із них страхові внески - 16,5 млрд гривень, залишок коштів на початок року - 11,9 млрд гривень, а видатки Фонду у 2024 році становитимуть 18,5 млрд гривень", - повідомив Мельничук.
Доповнення
Світові аналітики очікують, що після незначного покращення у 2023 році, цього року глобальний рівень безробіття цього року зросте до 5,2%.