Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно
Киев • УНН
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.
Польша должна сохранить эмбарго на украинскую аграрную продукцию, для поддержки собственных фермеров. Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, передает УНН.
Детали
По его словам, сельское хозяйство является специфической отраслью экономики - оно непрерывное, поэтому изменения не могут происходить быстро.
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Секерский подчеркнул, что Польша является частью Евросоюза и имеет общую аграрную политику, а также единый общий рынок с определенной конкуренцией.
Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго. Нужно наработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом. Польское сельское хозяйство не сможет конкурировать с украинским, но оно может выиграть от развития переработки и торгового посредничества. За заявлениями и обещаниями не было конкретных решений. Поэтому польские фермеры оказались в очень трудном экономическом положении
Дополнение
Польский министр подчеркнул, что должно быть продолжение определенных мер и решений в сельском хозяйстве, независимо от того, кто был у власти ранее, в то же время необходимы некоторые изменения.
Он добавил, что к сожалению, чиновники не обязательно полностью осознавали изменение экономических условий для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Справочно
В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.
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Впоследствии Еврокомиссия объявила, что ЕС не будет продлевать временные ограничения в отношении украинского зерна. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили о решении единолично блокировать импорт украинской агропродукции и прекратили участие в Координационной платформе, которая была создана под эгидой ЕК для решения этого вопроса.
Напомним
В октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что Украина за время работы временного морского коридора экспортировала почти 700 тысяч тонн зерна. Преимущественно в Европу и Африку.
Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.
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