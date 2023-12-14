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Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:41  •  27627 просмотра

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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.

Польша должна сохранить эмбарго на украинскую аграрную продукцию, для поддержки собственных фермеров. Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, передает УНН.

Детали 

По его словам, сельское хозяйство является специфической отраслью экономики - оно непрерывное, поэтому изменения не могут происходить быстро.

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Секерский подчеркнул, что Польша является частью Евросоюза и имеет общую аграрную политику, а также единый общий рынок с определенной конкуренцией.

Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго. Нужно наработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом. Польское сельское хозяйство не сможет конкурировать с украинским, но оно может выиграть от развития переработки и торгового посредничества. За заявлениями и обещаниями не было конкретных решений. Поэтому польские фермеры оказались в очень трудном экономическом положении

- отметил Чеслав Секерский.

Дополнение 

Польский министр подчеркнул, что должно быть продолжение определенных мер и решений в сельском хозяйстве, независимо от того, кто был у власти ранее, в то же время необходимы некоторые изменения.

Он добавил, что к сожалению, чиновники не обязательно полностью осознавали изменение экономических условий для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Справочно 

 В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

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Впоследствии Еврокомиссия объявила, что ЕС не будет продлевать временные ограничения в отношении украинского зерна. После этого Польша, Венгрия и Словакия заявили о решении единолично блокировать импорт украинской агропродукции и прекратили участие в Координационной платформе, которая была создана под эгидой ЕК для решения этого вопроса.

Напомним

В октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что Украина за время работы временного морского коридора экспортировала почти 700 тысяч тонн зерна. Преимущественно в Европу и Африку.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Уряд Туска підтримав ембарго на українське зерно
Tusk's government supports embargo on Ukrainian grain
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Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.

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