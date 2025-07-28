Правительство РФ полностью запретило экспорт бензина

Правительство России распространило ограничения, действующие до 31 августа, на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение было принято "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Биржевые цены на бензин в июне и июле демонстрировали волатильность, в последние недели они показывали динамичный рост. Причиной такой динамики участники топливного рынка считают недостаточную предложение на бирже на фоне сезонного спроса на нефтепродукты и увеличивающихся ремонтов НПЗ - пишут росСМИ.

Как известно, в начале марта правительство РФ продлило до 31 августа действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не касалось поставок за границу, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов.

Напомним

Европа заменит российские энергоресурсы американскими. Об этом, комментируя подписание торгового соглашения между ЕС и США, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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