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Правительство РФ полностью запретило экспорт бензина

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Правительство России распространило ограничения на экспорт бензина до 31 августа на непосредственных производителей нефтепродуктов. Это решение принято "для стабилизации внутреннего топливного рынка в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ".

Правительство РФ полностью запретило экспорт бензина

Правительство России распространило ограничения, действующие до 31 августа, на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение было принято "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Биржевые цены на бензин в июне и июле демонстрировали волатильность, в последние недели они показывали динамичный рост. Причиной такой динамики участники топливного рынка считают недостаточную предложение на бирже на фоне сезонного спроса на нефтепродукты и увеличивающихся ремонтов НПЗ

- пишут росСМИ.

Как известно, в начале марта правительство РФ продлило до 31 августа действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не касалось поставок за границу, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов.

Напомним

Европа заменит российские энергоресурсы американскими. Об этом, комментируя подписание торгового соглашения между ЕС и США, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российские нефтяные доходы сократились в июне на 14% - МЭА11.07.25, 14:31 • 3459 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
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Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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