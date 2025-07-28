Уряд рф повністю заборонив експорт бензину

Уряд росії поширив обмеження, що діють до 31 серпня, на експорт бензину на безпосередніх виробників нафтопродуктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене "для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських польових робіт".

Біржові ціни на бензин у червні та липні демонстрували волатильність, в останні тижні вони показували динамічне зростання. Причиною такої динаміки учасники паливного ринку вважають недостатню пропозицію на біржі на тлі сезонного попиту на нафтопродукти і ремонтів НПЗ, що збільшується - пишуть росЗМІ.

Як відомо, на початку березня уряд рф продовжив до 31 серпня заборону, що діяла раніше, на експорт автомобільного бензину для невиробників. Обмеження не стосувалося поставок за кордон, здійснюваних компаніями-виробниками нафтопродуктів.

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