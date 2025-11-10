ukenru
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию детей с родителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Также эвакуируют подопечных из институциональных учреждений Запорожской области, расположенных около 50 км от линии столкновения.

Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения согласовал обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий.

Детали

Отмечается, что также принято решение об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения. Эвакуация будет проходить с учетом требований безопасности, медицинских показаний и надлежащего сопровождения.

С 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины эвакуировано в более безопасные области почти 124 тысячи человек, среди них более 14,5 тысяч детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью

- говорится в сообщении.

В ведомстве также привели данные по эвакуации по областям:

  • Донецкая область - эвакуировано более 85,4 тыс. человек, из них почти 9,3 тыс. детей и более 600 маломобильных лиц;
    • Днепропетровская область - эвакуировано более 24,6 тыс. человек, из них более 4 тыс. детей и почти 1 тыс. маломобильных лиц;
      • Сумская область - эвакуировано более 4,1 тыс. человек, из них более 350 детей и более 700 маломобильных лиц;
        • Херсонская область - эвакуировано более 3,5 тыс. человек, из них более 300 детей и почти 230 маломобильных лиц;
          • Харьковская область - эвакуировано более 5,4 тыс. человек, из них почти 350 детей и более 1,6 тыс. маломобильных лиц;
            • Запорожская область - эвакуировано более 800 человек, из них более 80 детей и почти 20 маломобильных лиц.

              Сегодня в Украине работает 20 транзитных центров в нескольких регионах. Больше всего их в Днепропетровской области - восемь, в том числе в городах Павлоград, Днепр и селах Степное и Волосское. Пять транзитных центров функционируют в Сумской области, два - в Харьковской, три - на Волыни, один - в Николаеве и один - в Запорожье

              - уточнили в министерстве.

              Там добавили, что после транзитного центра эвакуированные могут воспользоваться услугами бесплатных мест временного пребывания (МТП).

              "Всего их насчитывается в Украине 1 111. Они обеспечивают более 80,5 тыс. койко-мест для ВПЛ. Сейчас свободными остаются более 7,8 тыс. мест. Для лиц с инвалидностью и маломобильного населения создано более 3,5 тыс. мест, из них свободно 81", - резюмировали в ведомстве.

              Напомним

              Украинские защитники освободили село Кучеров Яр в Донецкой области, эвакуировав 10 гражданских жителей.

              Вадим Хлюдзинский

