Правительство продолжает корпоратизацию "Энергоатома": превратило его в акционерное общество

Правительство продолжает реформу корпоратизации в "Энергоатоме". Сегодня образовали акционерное общество "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Продолжаем реформу корпоратизации в "Энергоатоме". Сегодня было образовано акционерное общество "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству - написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер указал, что корпоратизация по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании. "Это также открывает новые возможности для развития нашей атомной энергетики и партнерства с мировыми компаниями", - отметил он.

Правительство, в частности, утвердило новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования.

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