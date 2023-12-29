Правительство продолжает корпоратизацию "Энергоатома": превратило его в акционерное общество
Киев • УНН
Правительство Украины превратило "Энергоатом" в государственное акционерное общество с целью улучшения управления и прозрачности.
Правительство продолжает реформу корпоратизации в "Энергоатоме". Сегодня образовали акционерное общество "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Продолжаем реформу корпоратизации в "Энергоатоме". Сегодня было образовано акционерное общество "Энергоатом", которое на 100% принадлежит государству
Премьер указал, что корпоратизация по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании. "Это также открывает новые возможности для развития нашей атомной энергетики и партнерства с мировыми компаниями", - отметил он.
Правительство, в частности, утвердило новый устав, положение о наблюдательном совете и положение о принципах его формирования.
"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов27 декабрь 2023, 11:25 • 26119 просмотров
Правительство продолжает корпоратизацию "Энергоатома": превратило его в акционерное общество
Правительство Украины превратило "Энергоатом" в государственное акционерное общество с целью улучшения управления и прозрачности.
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