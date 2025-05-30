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Правительство приняло единовременные выплаты в размере 200 тыс грн некоторым категориям выпускников медицинских вузов: кто их получит

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Правительство выплатит 200 тыс. грн выпускникам медицинских вузов, которые будут работать в сельской местности или на территориях активных боевых действий. Это должно преодолеть кадровый дефицит.

Правительство приняло единовременные выплаты в размере 200 тыс грн некоторым категориям выпускников медицинских вузов: кто их получит

Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому некоторые категории выпускников медицинских высших учебных заведений получат одноразовую выплату в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.  

Детали 

Выпускники медицинских вузов смогут получить одноразовую выплату в 200 тысяч грн. Правительство приняло соответствующее решение

- сообщил Шмыгаль.

При этом глава правительства указал, что такие выплаты получат те, кто будет работать в медицинских учреждениях сельской местности или на территории активных боевых действий.

Речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий

- сообщил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что это действенная поддержка для молодых специалистов. Кроме того, это средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах. 

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13276 о возобновлении обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов с 2026 года. Это должно решить проблему нехватки медиков в ВСУ. 

Павел Зинченко

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