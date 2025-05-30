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Уряд ухвалив одноразові виплати у розмірі 200 тис грн деяким категорія випускників медичних вишів: хто їх отримає

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Уряд виплатить 200 тис. грн випускникам медичних вишів, які працюватимуть у сільській місцевості або на територіях активних бойових дій. Це має подолати кадровий дефіцит.

Уряд ухвалив одноразові виплати у розмірі 200 тис грн деяким категорія випускників медичних вишів: хто їх отримає

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким деякі категорії випускників медичних вищих навчальних закладів отримають одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.  

Деталі 

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення

- повідомив Шмигаль.

При цьому глава уряду вказав, що такі виплати отримають ті, хто працюватиме у медичних закладах сільської місцевості або на території активних бойових дій.

Ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій

- повідомив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що це дієва підтримка для молодих спеціалістів. Крім того, це засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях. 

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13276 про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів з 2026 року. Це має вирішити проблему нестачі медиків в ЗСУ. 

Павло Зінченко

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