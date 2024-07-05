Киев • УНН
Премьер-министр Украины очертил пять основных направлений работы правительства в энергетическом секторе, в частности различные программы поддержки домохозяйств и бизнеса в установлении альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели и ветряки.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о поддержке децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
Шмыгаль, в частности, очертил пять главных направлений работы Правительства в энергетической сфере.
Быстрое восстановление энергообъектов. Здесь Министерством энергетики утверждены все планы и ремонтные программы как в тепловой, так и в гидро- и атомной генерации. Второе направление - защита объектов и увеличение ПВО. Третье направление - это развитие децентрализованной энергосистемы. Это новые возможности для людей, бизнеса и общин. Четвертое направление - увеличение импорта электроэнергии из Европы до 2,2 ГВт. Пятое направление - привлечение средств и оборудования от партнеров
Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества5 июля 2024, 15:03 • 13133 просмотра
Премьер-министр подробно рассказал о программах для населения и бизнеса, которые уже действуют и которые заработают в ближайшее время:
Шмыгаль отметил, что весь этот комплекс мер начнет действовать не позднее 25 июля.