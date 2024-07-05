Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о поддержке децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль, в частности, очертил пять главных направлений работы Правительства в энергетической сфере.

Быстрое восстановление энергообъектов. Здесь Министерством энергетики утверждены все планы и ремонтные программы как в тепловой, так и в гидро- и атомной генерации. Второе направление - защита объектов и увеличение ПВО. Третье направление - это развитие децентрализованной энергосистемы. Это новые возможности для людей, бизнеса и общин. Четвертое направление - увеличение импорта электроэнергии из Европы до 2,2 ГВт. Пятое направление - привлечение средств и оборудования от партнеров - сообщил Шмыгаль.

Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества

Премьер-министр подробно рассказал о программах для населения и бизнеса, которые уже действуют и которые заработают в ближайшее время:

Беспроцентные кредиты для граждан на солнечные панели и ветровые установки до 10 кВт мощности. Кредит до 480 тыс. грн на 10 лет без залога, под 0% годовых;

По программе "ГринДИМ" государство компенсирует совладельцам жилья 1 млн грн на солнечные панели и 2 млн грн на тепловые насосы. Это покрывает до 70% стоимости проекта. Правительство также наработало решение о кредитовании ОСМД на сумму до 5 млн грн;



По программе "ГринДИМ" государство компенсирует совладельцам жилья 1 млн грн на солнечные панели и 2 млн грн на тепловые насосы. Это покрывает до 70% стоимости проекта. Правительство также наработало решение о кредитовании ОСМД на сумму до 5 млн грн;



Кредиты "5-7-9" для малого и среднего бизнеса на установку газовых электрогенерационных установок. До 150 млн грн на срок до 10 лет под 5-9% с кредитными "каникулами" 6-12 месяцев. На прифронтовых территориях будут действовать еще более льготные условия;



Кредитование крупного бизнеса на 5-7 лет с процентной ставкой 14-16% для развития альтернативной генерации;



освобождение энергооборудования от ввозной пошлины и НДС. В Парламенте зарегистрированы соответствующие изменения в законодательство. Нормы будут действовать для граждан и для бизнеса до начала 2026 года;



с 10 до 2 дней сокращены сроки получения технических условий на присоединение к электросетям, уменьшено количество документов с 7 до 2, до 1 месяца снижен срок предоставления услуги присоединения к газораспределительной системе, не нужно проходить процедуры отвода земли и оценку воздействия на окружающую среду;



будет запущена "горячая линия" и сайт с информацией о новых возможностях.



Шмыгаль отметил, что весь этот комплекс мер начнет действовать не позднее 25 июля.