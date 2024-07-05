Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества
Киев • УНН
Правительство предоставило возможность ОСМД и жилищно-строительным кооперативам получить доступные кредиты до 5 миллионов гривен под 7% годовых сроком до 5 лет для внедрения мероприятий по энергоэффективности.
Кабинет министров Украины предоставил возможность ОСМД и ЖСК получать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для внедрения мероприятий по энергоэффективности, включая приобретение и устройство генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Внесены изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства. Предоставлена возможность ОСМД и ЖСК получать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для внедрения мероприятий по энергоэффективности, включая приобретение и устройство генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии, установок хранения электрической энергии и вспомогательного оборудования в сумме до 5 млн грн
По его словам, предусмотрен срок кредита до 5 лет и процентная ставка для ОСМД и ЖСК на уровне 7%.
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Дополнение
В мае 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДом", что позволит ОСМД получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.