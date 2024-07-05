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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества

Правительство дало возможность ОСМД и ЖСК брать доступные кредиты на альтернативные источники электричества

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 15:03  •  4642 просмотра

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Правительство предоставило возможность ОСМД и жилищно-строительным кооперативам получить доступные кредиты до 5 миллионов гривен под 7% годовых сроком до 5 лет для внедрения мероприятий по энергоэффективности.

Кабинет министров Украины предоставил возможность ОСМД и ЖСК получать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для внедрения мероприятий по энергоэффективности, включая приобретение и устройство генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.  

Внесены изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства. Предоставлена возможность ОСМД и ЖСК получать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для внедрения мероприятий по энергоэффективности, включая приобретение и устройство генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии, установок хранения электрической энергии и вспомогательного оборудования в сумме до 5 млн грн

- написал Мельничук.

По его словам, предусмотрен срок кредита до 5 лет и процентная ставка для ОСМД и ЖСК на уровне 7%.  

С льготами и кредитными программами: Зеленский поручил упростить для украинцев установку солнечных панелей и аккумуляторов20 июня 2024, 15:46 • 21632 просмотра

Дополнение  

В мае 2024 года  премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДом", что позволит ОСМД получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ukrainaУкраина
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