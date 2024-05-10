ОСББ зможуть отримати компенсацію за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення - Шмигаль
Київ • УНН
Фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДім", яка дозволить ОСББ отримати компенсацію до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн на встановлення теплових насосів для опалення.
Фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДім", що дозволить ОСББ отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Уже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДім". ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн гривень за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн гривень за встановлення теплових насосів для опалення
Він додав, що НКРЕКП ухвалило рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.
Як вказували у НКРЕКП, це рішення дає можливість замовникам у скорочений термін забезпечити підключення своїх генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж. Окрім того, ця постанова не передбачає здійснення оплати відповідно до ставок.
Нагадаємо
У 2023 році невелике підвищення тарифів на електроенергію забезпечило додаткові 3 ГВт потужності, що дозволило стабілізувати систему та безпечно пройти опалювальний сезон.