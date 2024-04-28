Підняття цін на електрику в 2023 році дало можливість пройти цей опалювальний сезон – Міненерго
Київ • УНН
У 2023 році невелике підвищення тарифів на електроенергію забезпечило додаткові 3 ГВт потужності, що дозволило Україні стабілізувати систему і безпечно пройти опалювальний сезон.
У 2023 році невелике підвищення тарифів на електроенергію забезпечило додаткові 3 ГВт потужності, що дозволило стабілізувати систему та безпечно пройти опалювальний сезон. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон
Він зазначив, що економія значного обсягу електроенергії була можлива не лише через більш ощадливе споживання електроенергії населенням, викликане підвищенням тарифів, а завдяки "совокупності дій".
"Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб’єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та пропозицією" - зазначив Колісник.
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