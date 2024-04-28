Поднятие цен на электричество в 2023 году дало возможность пройти этот отопительный сезон - Минэнерго

В 2023 году небольшое повышение тарифов на электроэнергию обеспечило дополнительные 3 ГВт мощности, что позволило стабилизировать систему и безопасно пройти отопительный сезон. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Хочется отметить, что то незначительное поднятие тарифа, которое состоялось в 2023 году добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стабильно пройти отопительный сезон - говорит Колесник

Он отметил, что экономия значительного объема электроэнергии была возможна не только из-за более экономного потребления электроэнергии населением, вызванного повышением тарифов, а благодаря "совокупности действий".

"Это совокупность действий. Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонтную кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предыдущих обстрелов. Таким образом количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", - отметил Колесник.

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