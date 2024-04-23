Цена на газ для украинцев останется неизменной: Нафтогаз зафиксировал тариф еще на год

Цена на газ для домохозяйств, которые обслуживаются компанией "Нафтогаз Украины", останется неизменной - на уровне 7,96 грн (с НДС) - по меньшей мере еще на год, сообщили во вторник в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Детали

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС)", - говорится в сообщении.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", как отмечается, "бесперебойно и стабильно" обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты, по сообщению, получают голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно.

Наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед - прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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