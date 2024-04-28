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За останній місяць росіяни нанесли енергетиці України шкоди на мільярди гривень - Міненерго

За останній місяць росіяни нанесли енергетиці України шкоди на мільярди гривень - Міненерго

Київ • УНН

 • 74974 перегляди

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України за останній місяць завдали збитків на мільярди гривень.

російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру за останній місяць завдали збитків у мільярди гривень. Зараз проводиться аналіз збитків, визначається, яке обладнання і на яких об’єктах потребує ремонту або відновлення. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Кожен російський удар по нашій енергетиці - це сотні мільйонів гривень. Якщо підраховувати наслідки за останній місяць, то мільярди. Зараз ми проводимо аналіз того, що підлягає ремонту, відновленню, яке саме обладнання потрібне, на яких об’єктах, де це доцільно робити" - каже Гринчук.

За інформацією Міненерго, в регіонах, що зазнають постійних атак з боку росії, ремонт великих електрогенеруючих об'єктів іноді лише збільшує увагу ворога, внаслідок чого ці об'єкти можуть бути атаковані вже наступного дня.Тому для цих регіонів вони шукають інші рішення та підходи.

"Ми намагаємось відремонтовувати те, що можна відремонтувати, до цього залучаємо усі наші ресурси та допомогу партнерів, аби відновити ті об’єкти, котрі нам будуть критично необхідні для проходження наступного опалювального сезону" - додала вона.

Нагадаємо

Потреби споживачів в електроенергії були покриті власною генерацією та комерційним імпортом без екстреної допомоги, але були обмеження в Харкові та Кривому Розі, а понад 260 споживачів у Харківській та Миколаївській областях залишилися без газопостачання через обстріли.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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