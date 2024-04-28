За последний месяц россияне нанесли энергетике Украины ущерб на миллиарды гривен - Минэнерго

российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру за последний месяц нанесли ущерб в миллиарды гривен. Сейчас проводится анализ убытков, определяется, какое оборудование и на каких объектах нуждается в ремонте или восстановлении. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Каждый российский удар по нашей энергетике - это сотни миллионов гривен. Если подсчитывать последствия за последний месяц, то миллиарды. Сейчас мы проводим анализ того, что подлежит ремонту, восстановлению, какое именно оборудование нужно, на каких объектах, где это целесообразно делать", - говорит Гринчук.

По информации Минэнерго, в регионах, подвергающихся постоянным атакам со стороны России, ремонт крупных электрогенерирующих объектов иногда только увеличивает внимание врага, в результате чего эти объекты могут быть атакованы уже на следующий день, поэтому для этих регионов они ищут другие решения и подходы.

"Мы стараемся ремонтировать то, что можно отремонтировать, к этому привлекаем все наши ресурсы и помощь партнеров, чтобы восстановить те объекты, которые нам будут критически необходимы для прохождения следующего отопительного сезона", - добавила она.

Напомним

Потребности потребителей в электроэнергии были покрыты собственной генерацией и коммерческим импортом без экстренной помощи, но были ограничения в Харькове и Кривом Роге, а более 260 потребителей в Харьковской и Николаевской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.