ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль

Фонд энергоэффективности запустил программу "ГрінДім", что позволит ОСМД получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Большую ставку делаем на децентрализацию энергосистемы. Фонд энергоэффективности запустил программу "ГрінДім". ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн гривен за установку солнечных электростанций и до 2 млн гривен за установку тепловых насосов для отопления - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что НКРЭКУ приняло решение о том, что новые генерирующие установки будут присоединяться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без уплаты ставки за присоединение.

Как указывали в НКРЭКУ, это решение дает возможность заказчикам в сокращенный срок обеспечить подключение своих генерирующих установок (газотурбинных, газопоршневых, когенерационных и т.д.) к электрическим сетям. Кроме того, это постановление не предусматривает осуществление оплаты в соответствии со ставками.

Напомним

В 2023 году небольшое повышение тарифов на электроэнергию обеспечило дополнительные 3 ГВт мощности, что позволило стабилизировать систему и безопасно пройти отопительный сезон.