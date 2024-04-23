Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак

Правительство перераспределит средства выделенные на укрепление обороноспособности государства и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, из-за атаки рф. Речь идет о 5,5 миллиардов грн. Об этом проинформировали в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Сегодня, 23 апреля, Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которым предусмотрено перераспределить 5,5 млрд грн для увеличения расходов резервного фонда госбюджета за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга. - говорится в сообщении Минфина.

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Отмечается, что соответствующие изменения должны позаботиться об обеспечении финансирования различных непредвиденных мероприятий, в частности тех, которые связаны с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и укреплением обороноспособности государства.

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