Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу

На Харьковщине продолжаются работы по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов из-за атаки "шахедов". Постепенно снижается уровень загрязнения местных рек. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Сегодня состоялось заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС под председательством вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александра Кубракова, где Синегубов доложил о ликвидации последствий утечки нефтепродуктов.

Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды

По его словам, удалось предотвратить утечку утечку опасных веществ в реку Северский Донец. Сейчас все показатели в норме. В то же время есть положительная динамика снижения содержания нефтепродуктов в реках Немышля, Харьков, Лопань, Уды.

Кроме того, ООН, посольство Швейцарии и "Укргаздобыча" передали 45 тыс. литров сорбента и 625 метров боновых заграждений.

Скоординировали работу ХОВА, спасателей, городского совета, рыбоохранного патруля для эффективной работы: на 14 локациях установили 261 метр боновых заграждений и применили 4,3 тыс. литров сорбента. Сейчас регион имеет в резерве еще 40 тыс. литров сорбента и 364 метра заграждений - резюмировал председатель ОВА.

Вместе с тем было очищено грунт на 5 улицах и восстановлено 6,5 тыс. м. кв. дорожного покрытия. Силами горсовета продолжается очистка территории 35 частных домовладений. Синегубов подчеркнул, что планируется замена грунта.

Также ОВА мониторит показатели питьевой воды. Только на двух улицах города, непосредственно на месте пожара, отключены от централизованного водоснабжения 4 колонки. Местным жителям организован подвоз питьевой воды.

Последствия атаки россиян на нефтебазу: в одном из районов Харькова зафиксировали загрязнение питьевой воды

Власти договорились с постоянными партнерами из UNICEF о частичном финансировании обследования окружающей среды в пределах зоны потенциального загрязнения.

Разрабатываем пошаговый масштабный план по этой ситуации и вскоре представим его профильному министерству для согласования и реализации - подытожил Синегубов.

Напомним,

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". Вследствие российской атаки беспилотниками была поражена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазв, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

Пожар удалось погасить лишь спустя 60 часов.

Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после атаки россиян 9 февраля