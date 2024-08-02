Правительство на заседании 2 августа приняло постановление, которым открыло все пункты пропуска для товаров военного назначения, в частности тех, которые поступают от государств-партнеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов.

Детали

Проект этого постановления разработал Минфин по инициативе Гостаможслужбы.

Постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения, а именно: беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров - объясняют в Министерстве финансов.

Также благодаря принятым изменениям предприятия, обеспечивающие обороноспособность государства, при перемещении товаров смогут:

избегать осложнений вследствие форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска через государственную границу Украины;

оптимизировать логистику поставок товаров военного назначения, что сэкономит время и средства.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о #10341 и 10342 по освобождению от НДС и пошлины ввоза в Украину радиолокационных комплексов, средств РЭБ, и элементов для бронежилетов.