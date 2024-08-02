Кабмин принял постановление, разрешающее перемещение военных товаров через все открытые пункты пропуска. Это упростит логистику и поможет избежать осложнений при поставке товаров военного назначения.
Правительство на заседании 2 августа приняло постановление, которым открыло все пункты пропуска для товаров военного назначения, в частности тех, которые поступают от государств-партнеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов.
Детали
Проект этого постановления разработал Минфин по инициативе Гостаможслужбы.
Постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения, а именно: беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров
Также благодаря принятым изменениям предприятия, обеспечивающие обороноспособность государства, при перемещении товаров смогут:
Напомним,
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