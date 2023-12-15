Правительство одобрило Стратегию формирования национальной идентичности украинцев

Недопуск детей с собакой в укрытие во время тревоги: в КГВА подреагировали на инцидент

Киевские власти признали неприемлемым поступок охранника школы, который не пустил в укрытие двух детей с собакой во время воздушной тревоги, и призвали проверить доступ к убежищам и провести инструктаж персонала.