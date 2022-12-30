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Зеленський підписав закон про утвердження української національної ідентичності

Зеленський підписав закон про утвердження української національної ідентичності

Київ • УНН

 • 593576 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6341 про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Про це УНН пише з посиланням на картку законопроекту.

Деталі

Метою законопроекту є визначення основних засад державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності як однієї зі складових національної безпеки України задля досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання об’єктивних і штучно створених суперечностей соціокультурного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі дотримання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання законопроекту:

1) утвердження української національної та громадянської ідентичності;

2) формування активної громадянської позиції на основі поваги до прав людини, духовних цінностей українського народу, національної самобутності;

3) формування та збереження української національної ідентичності у громадян України, які належать до української нації, та закордонних українців;

4) забезпечення розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, збереження їх національної ідентичності;

5) розвиток патріотизму;

6) формування, утвердження та розвиток оборонної свідомості та громадянської стійкості;

7) виховання у громадян України гордості і поваги до національних цінностей, розуміння їх важливості для становлення держави;

8) усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України;

9) активізація діяльності інститутів громадянського суспільства.

Доповнення

Відповідний законопрект Верховна Рада України проголосувала на засіданні 13 грудня.

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