Зеленський підписав закон про утвердження української національної ідентичності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6341 про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Про це УНН пише з посиланням на картку законопроекту.
Деталі
Метою законопроекту є визначення основних засад державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності як однієї зі складових національної безпеки України задля досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання об’єктивних і штучно створених суперечностей соціокультурного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі дотримання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина.
На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання законопроекту:
1) утвердження української національної та громадянської ідентичності;
2) формування активної громадянської позиції на основі поваги до прав людини, духовних цінностей українського народу, національної самобутності;
3) формування та збереження української національної ідентичності у громадян України, які належать до української нації, та закордонних українців;
4) забезпечення розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, збереження їх національної ідентичності;
5) розвиток патріотизму;
6) формування, утвердження та розвиток оборонної свідомості та громадянської стійкості;
7) виховання у громадян України гордості і поваги до національних цінностей, розуміння їх важливості для становлення держави;
8) усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України;
9) активізація діяльності інститутів громадянського суспільства.
Доповнення
Відповідний законопрект Верховна Рада України проголосувала на засіданні 13 грудня.