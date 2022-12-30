Зеленский подписал закон об утверждении украинской национальной идентичности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6341 об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. Об этом УНН пишет со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Целью законопроекта является определение основных принципов государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности как одной из составляющих национальной безопасности Украины для достижения национального единства и консолидации общества путем преодоления объективных и искусственно созданных противоречий социокультурного, языкового, межрегионального и регионального характера на основе соблюдения конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина
На достижение указанной цели направлены следующие задачи законопроекта:
1) утверждение украинской национальной и гражданской идентичности;
2) формирование активной гражданской позиции на основе уважения прав человека, духовных ценностей украинского народа, национальной самобытности;
3) формирование и сохранение украинской национальной идентичности у граждан Украины, принадлежащих к украинской нации, и зарубежных украинцев;
4) обеспечение развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины, сохранение их национальной идентичности;
5) развитие патриотизма;
6) формирование, утверждение и развитие оборонительного сознания и гражданской устойчивости;
7) воспитание у граждан Украины гордости и уважения к национальным ценностям, понимание их важности для становления государства;
8) устранение влияний государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины;
9) активизация деятельности институтов гражданского общества.
Дополнение
Соответствующий законопрект Верховная Рада Украины проголосовала на заседании 13 декабря.