Правительство одобрило программу развития производства биометана до 2035 года - Шмыгаль

Кабмин утвердил Программу развития производства биометана на период до 2035 года, которая предусматривает масштабное расширение отрасли возобновляемых газов, привлечение инвестиций и усиление энергетической независимости страны. Об этом первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Она (программа – ред.) активирует наши возможности стать крупным производителем биогазов и экспортером их в Евросоюз, что поможет Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов - сообщил Шмыгаль.

По словам министра, внедрение программы позволит укрепить энергетическую устойчивость Украины и придать значительный импульс развитию возобновляемой энергетики благодаря привлечению инвестиций в отрасль.

Программа предусматривает строительство новых биометановых заводов, модернизацию существующих биогазовых установок, формирование инвестиционных стимулов для бизнеса, дерегуляцию по подключению производителей биометана к газотранспортной и газораспределительным сетям.

Наша амбициозная цель – к 2030 году достичь объемов производства биометана в 1 млрд кубометров в год и нарастить его до 2,1 млрд кубометров в последующие пять лет - добавляет он.

На первом этапе реализации программы планируется запустить в работу восемь биометановых заводов и создать институциональную основу для полноценного функционирования сферы биометана.

Правительство также утвердило план мероприятий по реализации Программы, где Министерство энергетики является одним из главных исполнителей.

Уже в этом году планируем получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, инициировать заключение договора с Евросоюзом о взаимном признании гарантий происхождения для биометана, утвердить правила определения качества природного газа - добавил Шмыгаль.

Мобильные подстанции, ремонты и новые резервы – Украину начали готовить к зиме