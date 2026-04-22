Правительство одобрило программу развития производства биометана до 2035 года - Шмыгаль

Эксклюзив
16:29 • 3502 просмотра
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Эксклюзив
15:42 • 10012 просмотра
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Эксклюзив
14:08 • 10434 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
13:19 • 12757 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
13:03 • 18510 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
12:30 • 12373 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
22 апреля, 12:11 • 13936 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
22 апреля, 11:41 • 13147 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
22 апреля, 11:28 • 14354 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Эксклюзив
22 апреля, 11:08 • 13789 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
29%
746мм
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
The Washington Post
The New York Times

Правительство одобрило программу развития производства биометана до 2035 года - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Кабмин планирует производить 2,1 млрд кубометров биометана в год. Программа предусматривает строительство заводов и привлечение инвестиций для энергонезависимости.

Правительство одобрило программу развития производства биометана до 2035 года - Шмыгаль

Кабмин утвердил Программу развития производства биометана на период до 2035 года, которая предусматривает масштабное расширение отрасли возобновляемых газов, привлечение инвестиций и усиление энергетической независимости страны. Об этом первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Она (программа – ред.) активирует наши возможности стать крупным производителем биогазов и экспортером их в Евросоюз, что поможет Европе избавиться от зависимости от российских углеводородов

- сообщил Шмыгаль.

По словам министра, внедрение программы позволит укрепить энергетическую устойчивость Украины и придать значительный импульс развитию возобновляемой энергетики благодаря привлечению инвестиций в отрасль.

Программа предусматривает строительство новых биометановых заводов, модернизацию существующих биогазовых установок, формирование инвестиционных стимулов для бизнеса, дерегуляцию по подключению производителей биометана к газотранспортной и газораспределительным сетям. 

Наша амбициозная цель – к 2030 году достичь объемов производства биометана в 1 млрд кубометров в год и нарастить его до 2,1 млрд кубометров в последующие пять лет

-  добавляет он.

На первом этапе реализации программы планируется запустить в работу восемь биометановых заводов и создать институциональную основу для полноценного функционирования сферы биометана. 

Правительство также утвердило план мероприятий по реализации Программы, где Министерство энергетики является одним из главных исполнителей. 

Уже в этом году планируем получить доступ к базе данных ЕС по возобновляемым видам топлива, инициировать заключение договора с Евросоюзом о взаимном признании гарантий происхождения для биометана, утвердить правила определения качества природного газа

- добавил Шмыгаль.

Мобильные подстанции, ремонты и новые резервы – Украину начали готовить к зиме

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль