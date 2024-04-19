Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook

Правительство Нидерландов размышляет над тем, чтобы закрыть свои страницы в Facebook из-за беспокойства относительно конфиденциальности. Пишет УНН с ссылкой на Dutch News.

Детали

В прошлом году госсекретарь по цифровым делам Александра ван Хаффелен обратилась за советом к голландскому регулятору конфиденциальности Autoriteit Persoonsgegevens, и теперь AP рекомендует приостановить использование страниц в Facebook, пока компания не предоставит открытую информацию об обработке личных данных.

Министр инициировала исследование после того, как Meta отказалась менять свой подход к обработке информации, собранной о посетителях правительственных страниц. Переговоры с компанией продолжаются уже год.

Мы не знаем, запрашивают ли такие компании, как Meta, разрешения на надлежащую обработку данных, и это означает, что министерство может не соответствовать правительственным нормам. - сказала она в пятницу.

Теперь чиновники планируют обратиться к Meta за рекомендацией AP, и Ван Хаффелен отметила, что ожидает получить исчерпывающий ответ от социальной сети до начала летних каникул.

Если этого не произойдет, нам придется следовать советам AP и остановить использование наших страниц на Facebook. - добавила она.

Отмечается, что Министерство внутренних дел не обновляло свою страницу в Facebook, которая имеет лишь 21 000 подписчиков, с 20 октября. В то же время, другие министерства продолжают активно пользоваться своими страницами.

Люди, которые посещают правительственную страницу, должны иметь возможность быть уверенными, что их личные и конфиденциальные данные находятся в надежных руках. Это еще важнее, потому что мы говорим об информации о детях и подростках, которые уязвимы в Интернете и нуждаются в дополнительной защите. - сказал глава AP Алейд Вольфсен.

В прошлом году суд в Нидерландах решил, что Facebook нарушил законодательство, обрабатывая личные данные жителей страны.

По решению суда, Facebook Ireland использовал эту информацию для рекламных целей без законных оснований и передавал ее другим компаниям без надлежащей правовой основы. Кроме того, суд установил, что Facebook не должным образом информировал пользователей о распространении их информации и о том, что данные их друзей на Facebook также будут переданы.

Напомним,

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