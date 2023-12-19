Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине до конца 2024 года

Совет министров Италии на заседании во вторник поддержал продление на еще один год - до конца 2024-го - полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Италии, передает УНН.

Детали

Согласно решению, правительство предлагает продлить свои полномочия передавать Украине вооружение, транспортные средства и материально-технические средства. Его еще должны одобрить обе палаты итальянского парламента.

Декрет-закон, о котором идет речь, позволит правительству еще один год... поддерживать украинское население, преданное делу защиты свободы и суверенитета своего государства, предоставляя ему, как это было до сих пор, не только оружие, но и оборудование, генераторы и все необходимое для поддержки военных операций по защите беззащитного гражданского населения - говорится в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что этим решением Рим снова "выбирает сторону свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения, в соответствии с позицией союзников по НАТО и ЕС, справедливого и прочного мира".

Напомним,

Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.