Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине до конца 2024 года
Киев • УНН
Правительство Италии поддержало продление полномочий по предоставлению военной помощи Украине до конца 2024 года, что ожидает одобрения обеими палатами парламента.
Совет министров Италии на заседании во вторник поддержал продление на еще один год - до конца 2024-го - полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Италии, передает УНН.
Детали
Согласно решению, правительство предлагает продлить свои полномочия передавать Украине вооружение, транспортные средства и материально-технические средства. Его еще должны одобрить обе палаты итальянского парламента.
Декрет-закон, о котором идет речь, позволит правительству еще один год... поддерживать украинское население, преданное делу защиты свободы и суверенитета своего государства, предоставляя ему, как это было до сих пор, не только оружие, но и оборудование, генераторы и все необходимое для поддержки военных операций по защите беззащитного гражданского населения
Дополнение
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что этим решением Рим снова "выбирает сторону свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения, в соответствии с позицией союзников по НАТО и ЕС, справедливого и прочного мира".
Напомним,
Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.
Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине до конца 2024 года
Правительство Италии поддержало продление полномочий по предоставлению военной помощи Украине до конца 2024 года, что ожидает одобрения обеими палатами парламента.
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