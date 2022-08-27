Правила на въезд украинским перевозчикам в Молдову упростили

Цитата

"Отменены разрешения на международные грузовые перевозки с Молдовой. Украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам уже с 1 сентября 2022 года", – сообщил Найем в Telegram.

Детали

По его словам, это последний шаг к отмене разрешительного режима со всеми странами-соседями.

"После подписания «транспортного безвиза» с ЕС Молдова оставалась единственной страной на наших границах, с которой не были либерализованы грузовые перевозки. Учитывая большой объем грузов, который сейчас едет в этом направлении, подписание двустороннего протокола лишит нас рисков остановки экспорта наших грузов", - объяснил чиновник.

Он также отметил, что в прошлом году общий товарооборот между Украиной и Молдовой вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Война внесла свои коррективы, и учитывая блокировку большинства украинских портов, молдавское направление стало еще более важным для наших грузов, отметил Найем.

Напомним

В Одесской области достроили колею в Молдову в обход непризнанного Приднестровья.