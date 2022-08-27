Правила на в'їзд українським перевізникам до Молдови спростили

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"Скасовані дозволи на міжнародні вантажні перевезення з Молдовою. Українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами вже з 1 вересня 2022 року", – повідомив Найєм у Telegram.

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З його слів, це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами.

"Після підписання «транспортного безвізу» з ЄС Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення. З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз їде у цьому напрямку, підписання двостороннього протоколу позбавить нас ризиків зупинки експорту наших вантажів", - пояснив посадовець.

Він також зазначив, що минулого року загальний товарообіг між Україною та Молдовою виріс майже на третину у порівнянні з позаминулим роком. Війна внесла свої корективи, і з огляду на блокування більшості українських портів, молдовський напрямок став ще більш важливим для наших вантажів, зауважив Найєм.

Нагадаємо

На Одещині добудували колію у Молдову в обхід невизнаного Придністров’я.