На Одещині добудували колію у Молдову в обхід “Придністров’я“

Деталі

Колію будували два місяці. Її запуск означає, що поїзди тепер будуть ходити в обхід невизнаного “Придністров’я“. Вперше з 1997 року. На початку нова залізниця буде використовуватися для вантажних потягів, але потім її можуть відкрити для пасажирських.

Нагадаємо

Через технічні роботи в Укрзалізниці змінили маршрути для деяких поїздів.