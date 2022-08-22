На Одещині добудували колію у Молдову в обхід “Придністров’я“
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Одещині добудували колію у Молдову в обхід невизнаного “Придністров’я“. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, пише УНН.
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Колію будували два місяці. Її запуск означає, що поїзди тепер будуть ходити в обхід невизнаного “Придністров’я“. Вперше з 1997 року. На початку нова залізниця буде використовуватися для вантажних потягів, але потім її можуть відкрити для пасажирських.
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Через технічні роботи в Укрзалізниці змінили маршрути для деяких поїздів.