В Одесской области достроили колею в Молдову в обход “Приднестровья“
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Одесской области достроили колею в Молдову в обход непризнанного “Приднестровья“. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, пишет УНН.
Детали
Колею строили два месяца. Ее запуск означает, что поезда теперь будут ходить в обход непризнанного “Приднестровья“. В первый раз с 1997 года. В начале новая железная дорога будет использоваться для грузовых поездов, но затем ее могут открыть для пассажирских.
Напомним
Из-за технических работ в Укрзализныце изменили маршруты для некоторых поездов.