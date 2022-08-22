В Одесской области достроили колею в Молдову в обход “Приднестровья“

Детали

Колею строили два месяца. Ее запуск означает, что поезда теперь будут ходить в обход непризнанного “Приднестровья“. В первый раз с 1997 года. В начале новая железная дорога будет использоваться для грузовых поездов, но затем ее могут открыть для пассажирских.

Напомним

Из-за технических работ в Укрзализныце изменили маршруты для некоторых поездов.