Флаг "Киевгорстроя" подняли на вершину Авицены

Это второй по высоте пик Памира, входящий в пятерку вершин для получения почетного звания "Снежный Барс". Его высота - 7134 м.



"Установили флаг на вершине и получили сертификаты о восхождении", - поделился новостью Игорь Кушнир и добавил, что это не просто бумага - это, "в первую очередь, покорение себя, а не вершины", отметив, что "ничем не рискуя, невозможно победить!"



Пик Авиценны, или пик Абу Али ибн Сины - доминирующая вершина Заалайского позвоночника, по которому проходит граница Кыргызстана и Таджикистана.



В разные годы гора называлась: пик Кауфмана (с 1971 г.), пик Ленина (с 1928 г.). Правительство Таджикистана в июле 2006 года в одностороннем порядке переименовал пик Ленина в пик Абу Али Ибн Сино (Авиценна). Во все времена местные киргизы называли пик именем Чон-Тон.