Прапор "Київміськбуду" підняли на вершину Авіцени

Це другий за висотою пік Паміру, що входить в п'ятірку вершин для отримання почесного звання "Сніжний Барс". Його висота - 7134 м.



"Встановили прапор на вершині і отримали сертифікати про сходження", - поділився Ігор Кушнір новиною і додав, що це не просто папірець, це, "в першу чергу, підкорення себе, а не вершини", зазначивши, що "нічим не ризикуючи, неможливо перемогти!"



Пік Авіцени, або пік Абу Алі ібн Сіни – домінуюча вершина Заалайського хребта, по якому проходить кордон Киргизстану і Таджикистану.

У різні роки гора мала наступні назви: пік Кауфмана (з 1971 р), пік Леніна (з 1928 р). Уряд Таджикистану в липні 2006 року в односторонньому порядку перейменував пік Леніна в пік Абу Алі Ібн Сіно (Авіценна). У всі часи місцеві киргизи називали пік ім'ям Чон-Тон.