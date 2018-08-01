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Прапор "Київміськбуду" підняли на вершину Авіцени

Прапор "Київміськбуду" підняли на вершину Авіцени

Київ • УНН

 • 12416 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір разом із однодумцями підняв прапор компанії на вершину піку Авіцени (раніше Пік Леніна), передає УНН.

Це другий за висотою пік Паміру, що входить в п'ятірку вершин для отримання почесного звання "Сніжний Барс". Його висота - 7134 м.

"Встановили прапор на вершині і отримали сертифікати про сходження", - поділився Ігор Кушнір новиною і додав, що це не просто папірець, це, "в першу чергу, підкорення себе, а не вершини", зазначивши, що "нічим не ризикуючи, неможливо перемогти!"

Пік Авіцени, або пік Абу Алі ібн Сіни – домінуюча вершина Заалайського хребта, по якому проходить кордон Киргизстану і Таджикистану.

У різні роки гора мала наступні назви: пік Кауфмана (з 1971 р), пік Леніна (з 1928 р). Уряд Таджикистану в липні 2006 року в односторонньому порядку перейменував пік Леніна в пік Абу Алі Ібн Сіно (Авіценна). У всі часи місцеві киргизи називали пік ім'ям Чон-Тон.

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