Прах Хокинга похоронят рядом с могилами Дарвина и Ньютона
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Прах ученого Стивена Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве - рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Вместе с тем, издание, ссылаясь на родственников ученого, отмечает, что похороны состоятся в Кембридже.
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"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе,который он так сильно любил", - говорится в совместном заявлении его детей.
Напомним, физик-теоретик Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.