Прах Хокінга поховають поруч з могилами Дарвіна та Ньютона
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прах вченого Стівена Хокінга буде похований у Вестмінстерському абатстві - поруч з могилами Чарльза Дарвіна і Ісаака Ньютона, передає УНН із посиланням на ВВС.
Разом з тим, видання, посилаючись на родичів ученого, відзначає, що похорони відбудуться в Кембриджі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA вшанували пам'ять Хокінга
“Він був невід’ємною і впізнаваною частиною університету і міста. Саме тому ми вирішили провести його похорон у місті, яке він так сильно любив”, — йдеться в спільній заяві його дітей.
Нагадаємо, фізик-теоретик Стівен Хокінг помер 14 березня в віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі.