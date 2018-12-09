ПВО Сирии отбили авиаудар на международный аэропорт Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Средства противовоздушной обороны Сирии отбили в воскресенье, 9 декабря, авиаудар вблизи международного аэропорта Дамаска. Об этом повидляе УНН со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, сирийские ПВО поразили "враждебные воздушные цели" в районе аэропорта к югу от столицы.
Вместе с тем, государственное агентство SANA, которое сообщила сначала об инциденте, позже удалило новость.
Другие проправительственные СМИ также не комментируют эту информацию.
Как сообщал УНН, один из главарей террористической группировки "Исламское государство" уничтожен в Сирии в воскресенье, 3 декабря, при авиаударе, нанесенном международной коалицией.