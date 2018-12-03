У Сирії під час авіаудару коаліції ліквідований один з ватажків ІД

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Один з ватажків терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД) знищений в Сирії в неділю при авіаудар, завданий міжнародною коаліцією. Про це повідомив телеканал Fox News, інформує УНН.

Як поінформували його журналістів представники коаліції, на півдні Сирії були знищені кілька бойовиків ІГ, зокрема, один з ватажків угруповання, причетного до вбивства громадянина США Пітера Кессіга, а також інших заручників. Удар був нанесений за допомогою безпілотника.

Як зазначає телеканал, Кессіг з 2004 року по 2007 рік проходив службу в Сухопутних військах США. У 2013 році він був захоплений бойовиками в Сирії, куди відправився з метою надання допомоги місцевим жителям. Перебуваючи в полоні терористів, він почав сповідувати іслам, а в 2014 році бойовики опублікували відеозапис, який нібито свідчить, що Кессіг був обезголовлений.

У листопаді 2014 року влада США підтвердила, що Кессіг був убитий терористами.

Як інформував УНН, в результаті авіаційного удару, нанесеного Сполученими Штатами на півдні Афганістану, загинув польовий командир угрупування “Талібан” мулла Абдул Манан. Про це пише The New York Times, посилаючись на повстанську групу і декількох американських і афганських чиновників.

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