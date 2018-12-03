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The New York Times повідомила про загибель командира афганських талібів під час авіаудару США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В результаті авіаційного удару, нанесеного Сполученими Штатами на півдні Афганістану, загинув польовий командир угрупування “Талібан” мулла Абдул Манан. Про це пише The New York Times, посилаючись на повстанську групу і декількох американських і афганських чиновників, інформує УНН.

Зокрема, смерть Манана підтвердила представник американських збройних сил в Афганістані Дебра Річардсон. На її думку, після цієї події “Талібан” зобов’язаний розглянути можливість відновлення мирних переговорів.

“Він був жорстким і хорошим командувачем. Я пам’ятаю, були часи, коли він одночасно змушував афганські війська висуватися в 12 різних місць в Гільменді”, - заявив екс-глава комітету безпеки афганської провінції Гільменд Башир Ахмад Шакір.

Як відзначає NYT, мулла Абдул Манан сформував загони повстанців для захоплення більшої частини Гільменду. Крім того, він вважався ключовою фігурою у формуванні спеціальних сил талібів, так званого “Червоного підрозділу”. Його основним завданням були смертоносні напади по всьому Афганістану.

Нагадуємо, в Афганістані 37 талібів підірвались при спробі організувати теракт.

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