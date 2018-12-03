The New York Times сообщила о гибели командира афганских талибов во время авиаудара США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В результате авиационного удара, нанесенного Соединенными Штатами на юге Афганистана, погиб полевой командир группировки “Талибан” мулла Абдул Манан. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на повстанческую группу и нескольких американских и афганских чиновников, информирует УНН.
В частности, смерть Манана подтвердила представитель американских вооруженных сил в Афганистане Дебра Ричардсон. По ее мнению, после этого события “Талибан” обязан рассмотреть возможность возобновления мирных переговоров.
“Он был жестким и хорошим командующим. Я помню, были времена, когда он одновременно заставлял афганские войска выдвигаться в 12 разных мест в Гильменде”, — заявил экс-глава комитета безопасности афганской провинции Гильменд Башир Ахмад Шакир.
Как отмечает NYT, мулла Абдул Манан сформировал отряды повстанцев для захвата большей части Гильменда. Кроме того, он считался ключевой фигурой в формировании специальных сил талибов, так называемого “Красного подразделения”. Его основной задачей были смертоносные нападения по всему Афганистану.
Напоминаем, в Афганистане 37 талибов подорвались при попытке организовать теракт.