В Афганістані 37 талібів підірвались при спробі організувати теракт

"Автомобіль бойовики руху "Талібан" готували для проведення теракт. Загинуло 37 талібів. Представник адміністрації губернатора Кандагара Азіз Ахмет Азізі повідомив, що автомобіль вибухнув в навчальному таборі талібів в районі Маруф. За словами Азізі, в результаті вибуху також поранено велику кількість талібів", - йдеться у повідомленні.



Додамо, що "Талібан" (араб. "студенти") — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану з 2004 року. Дипломатично лише три держави визнавали його правління: ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.



Як повідомляв УНН, раніше база Афганської національної армії і поліції у Терінкоті, столиці провінції Урузган в Афганістані, була захоплена бойовиками руху "Талібан".



Нагадаємо, у жовтні близько 9 мільйонів афганців зареєструвалися для участі в парламентських виборах в Афганістані на тлі великих побоювань з приводу загрози нападів.