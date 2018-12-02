В Афганістані 37 талібів підірвались при спробі організувати теракт

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 89793 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 153983 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 97921 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 331429 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 168772 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141929 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195097 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123543 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107939 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104597 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128346 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38228 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 147522 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28478 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71794 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72027 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 89793 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 153983 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 147733 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 331429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17922 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19860 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28631 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38364 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128482 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

В Афганістані 37 талібів підірвались при спробі організувати теракт

Київ • УНН

 • 9999 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У місті Кандагар на півдні Афганістану загинуло 37 талібів унаслідок вибуху замінованого автомобіля. Про це інформує турецьке інформаційне агентство Anadolu, передає УНН.

В Афганістані 37 талібів підірвались при спробі організувати теракт

"Автомобіль бойовики руху "Талібан" готували для проведення теракт. Загинуло 37 талібів. Представник адміністрації губернатора Кандагара Азіз Ахмет Азізі повідомив, що автомобіль вибухнув в навчальному таборі талібів в районі Маруф. За словами Азізі, в результаті вибуху також поранено велику кількість талібів", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що "Талібан" (араб. "студенти") — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану з 2004 року. Дипломатично лише три держави визнавали його правління: ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.

Як повідомляв УНН, раніше база Афганської національної армії і поліції у Терінкоті, столиці провінції Урузган в Афганістані, була захоплена бойовиками руху "Талібан". 

Нагадаємо, у жовтні близько 9 мільйонів афганців зареєструвалися для участі в парламентських виборах в Афганістані на тлі великих побоювань з приводу загрози нападів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59