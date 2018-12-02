В Афганістані 37 талібів підірвались при спробі організувати теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У місті Кандагар на півдні Афганістану загинуло 37 талібів унаслідок вибуху замінованого автомобіля. Про це інформує турецьке інформаційне агентство Anadolu, передає УНН.
"Автомобіль бойовики руху "Талібан" готували для проведення теракт. Загинуло 37 талібів. Представник адміністрації губернатора Кандагара Азіз Ахмет Азізі повідомив, що автомобіль вибухнув в навчальному таборі талібів в районі Маруф. За словами Азізі, в результаті вибуху також поранено велику кількість талібів", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що "Талібан" (араб. "студенти") — радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився у Афганістані серед пуштунів у 1994 році, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану з 2004 року. Дипломатично лише три держави визнавали його правління: ОАЕ, Пакистан і Саудівська Аравія.
Як повідомляв УНН, раніше база Афганської національної армії і поліції у Терінкоті, столиці провінції Урузган в Афганістані, була захоплена бойовиками руху "Талібан".
Нагадаємо, у жовтні близько 9 мільйонів афганців зареєструвалися для участі в парламентських виборах в Афганістані на тлі великих побоювань з приводу загрози нападів.