"Автомобиль боевики движения "Талибан" готовили для проведения теракт. Погибло 37 талибов. Представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи сообщил, что автомобиль взорвался в учебном лагере талибов в районе Маруф. По словам Азизи, в результате взрыва также ранено большое количество талибов", - говорится в сообщении.



Добавим, что "Талибан" (араб. "Студенты") - радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, руководил Исламскогим Эмиратом Афганистан с 1996 до 2001 года и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года. Дипломатично только три государства признавали его правления ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.



Как сообщал УНН, ранее база Афганской национальной армии и полиции в Теринкоти, столице провинции Урузган в Афганистане, была захвачена боевиками движения "Талибан".



Напомним, в октябре около 9000000 афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах в Афганистане на фоне больших опасений по поводу угрозы нападений.