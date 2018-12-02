В Афганистане 37 талибов подорвались при попытке организовать теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В городе Кандагар на юге Афганистана погибли 37 талибов в результате взрыва заминированного автомобиля. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, передает УНН.
"Автомобиль боевики движения "Талибан" готовили для проведения теракт. Погибло 37 талибов. Представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи сообщил, что автомобиль взорвался в учебном лагере талибов в районе Маруф. По словам Азизи, в результате взрыва также ранено большое количество талибов", - говорится в сообщении.
Добавим, что "Талибан" (араб. "Студенты") - радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, руководил Исламскогим Эмиратом Афганистан с 1996 до 2001 года и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года. Дипломатично только три государства признавали его правления ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.
Как сообщал УНН, ранее база Афганской национальной армии и полиции в Теринкоти, столице провинции Урузган в Афганистане, была захвачена боевиками движения "Талибан".
Напомним, в октябре около 9000000 афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах в Афганистане на фоне больших опасений по поводу угрозы нападений.