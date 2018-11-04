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Бойовики "Талібану" захопили урядову базу в Афганістані - ЗМІ

Бойовики "Талібану" захопили урядову базу в Афганістані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10859 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. База Афганської національної армії і поліції у Терінкоті, столиці провінції Урузган в Афганістані, була захоплена бойовиками руху "Талібан". Про це повідомляє інформаційний ресурс Pajhwok з посиланням на джерело, передає УНН.

За даними ресурсу, напередодні на захопленій базі було розміщено 25 армійських та поліцейських підрозділів. Наразі невідомо, скільки співробітників спецслужб було поранено або вбито під час нападу. Джерела повідомили виданню, що нападникам вдалося заволодіти на базі зброєю та транспортними засобами афганських сил.

Таліби у заяві для ЗМІ також заявили, що вчора ввечері вони захопили військову базу у місті Терінкот під назвою Табай Котла. Бойовики повідомили, що 10 солдатів афганської армії загинули, а 13 були захоплені.

Нагадаємо, один військовослужбовець збройних сил США був убитий, а інший був поранений в суботу під час “внутрішньої атаки” в столиці Афганістану Кабулі.

31 жовтня біля афганської в’язниці Пулі-Чархі стався вибух, загинули щонайменше семеро людей, ще п’ять отримали поранення.

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