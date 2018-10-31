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В Афганістані семеро людей загинули під час вибуху біля в'язниці

В Афганістані семеро людей загинули під час вибуху біля в'язниці

Київ • УНН

 • 11860 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці біля афганської в’язниці Пулі-Чархі стався вибух, загинули щонайменше семеро людей, ще п’ять отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tolo News.

Вибух стався під час руху автомобіля, що перевозив співробітників в’язниці. Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Тюрма Кулі-Чархі є найбільшою в’язницею Афганістану, вона розташована на схід від Кабула і почала використовуватися в 1979 році.

Як раніше інформував УНН, 29 жовтня терорист-смертник підірвав вибухівку біля будівлі виборчої комісії Афганістану в Кабулі в понеділок, поранивши щонайменше шестеро людей.

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